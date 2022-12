Start-up werkt aan vliegende auto… zonder vleugels

Toen Volkswagen in augustus zijn ‘vliegende auto’ voorstelde, leverde dat gemengde reacties op. Dat een autogigant eraan werkt, was goed nieuws. Maar dat het prototype meer leek op een drone met vleugels, was voor echte autoliefhebbers een domper op de feestvreugde. En zie nu: een start-up uit Silicon Valley werkt aan een échte vliegende auto. Eentje met vier wielen en géén vleugels, jawel!

Het prototype van het Amerikaanse Alef Aeronautics lijkt alle wetten van de zwaartekracht te tarten: de ‘Model A’ heeft namelijk geen vleugels. Het geheim zit in en onder de carrosserie. Op de passagiersruimte na bestaat hij voornamelijk uit ultralicht en tegelijk ultrasterk gaas. Daaronder bevinden zich de liftrotoren die we ook al bij andere zogeheten ‘eVTOL’-tuigen zagen en die instaan voor het verticaal opstijgen en landen (‘eVTOL’ staat voor ‘electric vertical take-off and landing’).

Het geheim van de ‘Model A’ zit in en onder de carrosserie. — © Alef

Op basis van testvluchten sinds 2019, na vier jaar onderzoek en ontwikkeling, claimt Alef Aeronautics een actieradius van 110 mijl in de lucht (ca. 175 kilometer) en 200 mijl op de weg (ca. 320 kilometer). Maar ook al lijkt de ‘Model A’ als twee druppels water op een futuristische tweezits sportwagen, echt snel is hij niet: hij haalt amper 40 kilometer per uur. Voldoende voor druk stadsverkeer… en anders vlieg je er toch gewoon over?

De ‘looks’ van een sportauto, niet de prestaties. Een mens kan niet alles willen... — © Alef

Vooralsnog is de ‘vliegende auto zonder vleugels’ nog niet goedgekeurd, maar dat is volgens het bedrijf slechts een kwestie van tijd. Normaal wordt de ‘Model A’ in het vierde kwartaal van 2025 gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen er al eentje bestellen voor 300.000 dollar. Er ligt ook al een tweede model op de tekentafel: de ‘Model Z’, voor vier inzittenden, met een grotere actieradius en dito prijskaartje: 350.000 dollar.

Leuke gimmick: geen vleugels, wel vleugeldeuren. — © Alef

