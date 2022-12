Twee minderjarigen opgepakt voor oproep tot vernielingen in Antwerpen na match Marokko-Spanje

De Antwerpse politie heeft dinsdag twee minderjarigen opgepakt in aanloop naar de kwartfinale tussen Marokko en Spanje op het WK voetbal. Het duo had via sociale media opgeroepen om massaal op straat te komen en “de Meir leeg te halen” na afloop van de match. De politie is massaal aanwezig in onder meer Antwerpen, maar tijdens de eerste helft van de match bleef het alvast rustig.

Het verontrustende bericht werd sinds zondagavond gretig gedeeld via sociale media zoals Snapchat. Er werd opgeroepen dat elke buurt op het Kiel, in Borgerhout en in Deurne dinsdagavond naar de Meir moet om daar alles leeg te halen. “Als we allemaal samen komen, kunnen de flikken niks meer doen”, stond er geschreven.

De berichten, waarin ook sprake was van aanvallen tegenover de ordediensten, bereikten ook de Antwerpse politie. “Er volgde een doorgedreven onderzoek. De politie kwam twee minderjarige verdachten uit Borgerhout en Schoten op het spoor”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De verdachten werden dinsdag in de loop van de dag gearresteerd. “Ze zullen zich moeten verantwoorden bij de jeugdrechter”, aldus Bruyns. Op Facebook ontstond ook een tegenbeweging waarbij verschillende mensen opriepen om hun kinderen thuis te houden of te wijzen op hun plichten. Die berichten konden op veel meeval rekenen.

De politie houdt hoe dan ook de vinger aan de pols en zal zichtbaar en niet-zichtbaar toezicht houden. “Wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt, zullen we niet aarzelen om in te grijpen”, klonk het maandag. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd, en ook tijdens de rust, bleef het alvast rustig.

Ook in Kortrijk zal de politie de stationsbuurt dinsdagavond discreet in de gaten houden. Op sociale media circuleert er een oproep om ook daar ambras te maken. “Eigenlijk doen we dat al na elke match van Marokko, maar het is tot nu toe rustig gebleven”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Enkel na de match tegen Canada werd vorige week een persoon opgepakt die vond dat hij moest provoceren.”

Eerder al onrustig

Dat de politie zich al voorbereid op mogelijk rellen, is niet onlogisch. Tijdens en na de match tussen Marokko en België op 27 november liep het in Brussel volledig uit de hand. De politie werd bekogeld en er werden onder meer deelsteps, fietsen en een auto in brand gestoken. Het zwaartepunt lag in de Anneessens-wijk, een buurt tussen Brussel-Zuid en het centrum van de stad. Het zou er urenlang onrustig blijven. De Brusselse politie verrichtte de dag zelf een tiental administratieve arrestaties en één gerechtelijke aanhouding. Bij het bekijken van de videobewakingsbeelden konden later nog andere verdachten worden geïdentificeerd.

Ook in Antwerpen, Luik en in de Nederlandse steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ontstond onrust na de overwinning van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar.

Op donderdag 1 december, toen Marokko won van Canada en zich daarmee plaatste voor de achtste finales, was het opnieuw onrustig. Eerst werd er vooral gevierd, maar al snel sloeg de toon in Brussel om. Jongeren gooiden met bommetjes en bekogelden de politie met onder meer stenen en vuurwerk, en ook werd er tegen voorbijrijdende auto’s en bussen geschopt. Door de uitgebreide voorbereiding van de politie en buurtbewoners die zelf probeerden de situatie te bedaren bleven grote rellen toen uit. In Brussel werden toen 18 administratieve aanhoudingen verricht.