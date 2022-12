Aangifte van shakenbabysyndroom bij onthaalmoeder in Ingelmunster

De feiten zouden al dateren van 22 november, maar het parket ontving pas afgelopen vrijdag 3 december een klacht. Het zou gaan om een geval van shakenbabysyndroom bij een onthaalmoeder in Ingelmunster. Over de toestand van het kind is voorlopig nog niet veel bekend.

De opvanglocatie in Ingelmunster staat ook op de bijgewerkte lijst van het agentschap Opgroeien met opvanginitiatieven waarvan de vergunning geschorst of opgeheven is. De vergunning van de onthaalmoeder is sinds 28 november geschorst en die beslissing werd op 25 november genomen, zo leert de website van het Vlaams agentschap Opgroeien.

Het agentschap werkte maandag de lijst van crèches en andere opvanginitiatieven waarvan de vergunning opgeheven is of geschorst. Verschillende beslissingen, over opvanginitiatieven in Sint Niklaas, Kraainem, Tremelo, Zonhoven en acht andere in Limburg waren de voorbije week reeds bekendgeraakt.

Er is in de bijgewerkte lijst ook sprake van een onthaalouder in Hulshout, van wie de vergunning opgeheven is sinds 30 november. Ook is er een opgeheven vergunning, sinds 1 december, van een onthaalmoeder in Overmere (Berlare). Opvanginitiatieven waarvan de vergunning opgeheven is, mogen geen baby’s en peuters meer opvangen.