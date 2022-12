Onderzoek naar rol van Nederlandse koninklijke familie in koloniale geschiedenis

De Nederlandse koning Willem-Alexander laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de rol van het Nederlandse koningshuis in de koloniale geschiedenis. Het onderzoek gaat drie jaar in beslag nemen, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag meegedeeld.

Het onderzoek, dat gaat over de periode van de late zestiende eeuw tot het postkoloniale heden, zal in handen zijn van de Universiteit van Leiden. Dat gebeurt door een commissie onder leiding van Gert Oostindie, emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis. Oostindie publiceerde in 2006 al ‘De parels en de kroon’, een boek over “de bijzondere verhouding tussen het huis van Oranje-Nassau en de koloniën”.

“Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien”, zegt de Nederlandse koning over het onderzoek naar zijn eigen familie. “Ik vind het belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Dit dient te gebeuren op basis van grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek, waartoe ik opdracht heb gegeven.”

Vorige maand was al bekendgeraakt dat de regering binnenkort excuses zou aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Volgens de omroep NOS hadden de Nederlandse ex-koloniën daarop instemmend gereageerd, maar klonk wel de kritiek dat eigenlijk de koning als staatshoofd excuses zou moeten aanbieden.