Kinderopvang De Ballon moet meteen de deuren sluiten, maar uitbaatster valt uit de lucht: “Dit is totaal onterecht”

Opnieuw moet een kinderopvang op Leuvens grondgebied de deuren sluiten. Dinsdag kreeg De Ballon, een kinderopvang aan de Pompstraat in Wilsele, te horen dat hun vergunning geschorst wordt, en dat vanaf woensdag al. Ouders en uitbaters zijn geschokt. “Dit hadden we totaal niet verwacht”, klinkt het bij beiden.

Uitbaatster Heleen Vanden Abeele wist natuurlijk dat er een onderzoek lopende was naar haar kinderopvang. Dat wisten ook de ouders, want Heleen communiceerde heel open met hen. “In mei hadden we een incident. Een kindje uit de opvang was via onze brandtrap op het plat dak van de buren terechtgekomen. Het kindje had niets van verwondingen of dergelijke, maar we namen dat natuurlijk heel ernstig. Bij zo’n incident volgt altijd ook een inspectie van Opgroeien, dus ook nu”, zegt Heleen.

Heleen is zelf nog maar sinds januari verantwoordelijk voor De Ballon. Tijdens de inspectie bleek echter dat er nog wat dingen administratief niet in orde waren. Zo ontbrak bijvoorbeeld een crisisprocedure op papier. “Ik heb enorm mijn best gedaan om al die dingen zo snel mogelijk in orde te brengen”, zegt Heleen. “Begin november had ik een overleg met het Agentschap Opgroeien, waar ik alle documenten bij had die aantoonden dat ik alles in orde was aan het brengen. Er loopt momenteel ook een overnameprocedure want ik zou onder de koepel van Nest komen. Ook zij waren bij het gesprek aanwezig. Alles leek goed. Ze hadden gezegd dat er mogelijk nog een tweede inspectie zou volgen.”

Gerust

Tot op heden was er van die tweede inspectie geen sprake. Heleen en haar medewerksters waren er redelijk gerust in. Tot dinsdagmiddag dan plots het telefoontje kwam dat ze vanaf woensdag moeten sluiten. “Ik ben er echt niet goed van. We hebben zo ons best gedaan. Ik vind het goed dat het Agentschap Opgroeien streng is, maar nu overdrijven ze toch. Kinderen lopen hier geen enkel gevaar, en alles wat ze vroegen is in orde gebracht.”

“Dit is compleet onterecht”, zegt medewerkster An. “Ik heb zelf vroeger nog gewerkt bij Beaufort, die andere crèche die een tijdje geleden moest sluiten. Dat was terecht, maar dit? Ik heb gezien hoe Heleen hier de voorbije maanden alles deed om de dingen op orde te krijgen. Ze verdient dit niet.”

Noodopvang

Ook bij de ouders komt het nieuws hard aan. “Heleen heeft altijd open met ons gecommuniceerd, we hadden er een heel goed gevoel bij”, zegt vader Valentijn. “Onze dochter komt hier graag. Als we toekomen steekt ze haar armpjes uit naar de begeleiders, dat zegt genoeg voor ons. We zien ook hoe hard Heleen werkt, net als haar team. Het is goed dat het Agentschap Opgroeien streng is en soms zal dat zeker met reden zijn. Maar dit was niet nodig.”

In De Ballon waren achttien plaatsen, waar in totaal 23 kindjes mee opgevangen werden. Het Nest probeert intussen een spoedprocedure op te starten om alvast noodopvang te kunnen organiseren voor de kindjes.