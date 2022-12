Door de hoge energieprijzen zetten veel mensen de verwarming een graadje lager en dat voel je vooral in de slaapkamer waar het, nu het ’s nachts buiten vriest, extra frisjes aanvoelt. Maar wat is nu de ideale temperatuur om in te slapen? Welke pyjama’s vermijd je maar beter tijdens de winter? En wat met de kamers van kinderen en baby’s?