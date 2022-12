Een bommetje bij Portugal: Cristiano Ronaldo start op de bank tegen Zwitserland

Een bommetje bij Portugal: Cristiano Ronaldo start op de bank in de 1/8ste finale tegen Zwitserland. Het sportieve rendement van Ronaldo tijdens dit WK is niet in overeenstemming met zijn status, maar Portugees bondscoach Fernando Santos liet ook weten dat hij Ronaldo’s reactie bij diens wissel tegen Zuid-Korea hoegenaamd niet kon appreciëren.