Ex-secretaresse van nazikamp tijdens proces: “Het spijt me voor alles wat er gebeurd is”

Een 97-jarige voormalige secretaresse van een concentratiekamp heeft spijt betuigd en heeft zich voor het eerst uitgesproken over de beschuldigingen tegen haar in haar proces, een van de laatste in Duitsland na het nazisme.

“Het spijt me voor alles wat er is gebeurd. Ik heb er spijt van dat ik toen in Stutthof was. Dat is alles wat ik kan zeggen”, zei Irmgard Furchner. Haar advocaat Niklas Weber heeft de uitlatingen van zijn cliënte bevestigd aan het Franse persbureau AFP.

Beschuldigd van medeplichtigheid aan moord in meer dan 11.000 zaken in het concentratiekamp Stutthof, in het huidige Polen, staat ze sinds september 2021 terecht voor een rechtbank in Itzehoe, in het noorden van Duitsland. Haar advocaten vroegen dinsdag om vrijspraak. Het verzamelde bewijsmateriaal maakt het volgens hen niet mogelijk om met zekerheid te stellen dat de beschuldigde op de hoogte was van de systematische moorden in kamp Stutthof.

Op 22 november heeft het parket twee jaar met uitstel voor de vroegere secretaresse gevorderd. Volgens de rechtbank valt de uitspraak op 20 december.

Het proces was in september vorig jaar rommelig begonnen omdat de beschuldigde bij de opening ervan was gevlucht. Zij was niet voor de rechtbank verschenen, maar had haar bejaardentehuis met een taxi verlaten. Ze werd na een paar uur gevonden.

Furchner, die destijds 18 tot 19 jaar oud was, werkte als typiste en secretaresse van kampcommandant Paul Werner Hoppe. Zij had een positie van “essentiële betekenis” in het inhumane systeem van het kamp, betoogde op 22 november aanklaagster Maxi Wantzen in haar requisitorium.

In Stutthof, een kamp nabij de stad Gdansk (destijds Dantzig) waar zo’n 65.000 mensen omkwamen, werden volgens historici systematisch “joodse gevangenen, Poolse partizanen en Sovjet krijgsgevangenen” vermoord.

Zevenenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog blijft Duitsland zoeken naar voormalige nazi-misdadigers die nog in leven zijn. Zeer weinig van de vrouwen die betrokken waren bij de nazi-gruweldaden zijn na de oorlog vervolgd.