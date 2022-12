Indonesië verbiedt seks buiten het huwelijk en dat geldt ook voor toeristen

In Indonesië is seks buiten het huwelijk vanaf 2025 strafbaar, dat heeft het parlement goedgekeurd. Er staat een straf op van 1 jaar. Ook toeristen moeten zich aan de nieuwe wetgeving houden. Mensenrechtenactivisten vinden de nieuwe wet in strijd met de burgerrechten.

In het land is decennialang gediscussieerd over een nieuw wetboek van strafrecht. Het oude dateert nog uit de Nederlandse koloniale tijd. De leden van het Huis van Afgevaardigden gaven dinsdag in een plenaire vergadering, ondanks felle kritiek van tegenstanders, groen licht voor het wetsvoorstel. Het nieuwe wetboek stelt onder meer buitenechtelijke seks, seks voor het huwelijk en ongehuwd samenleven strafbaar. Hiervoor kunnen gevangenisstraffen van zes maanden tot een jaar worden opgelegd. Ook belediging van de president en overheidsinstellingen wordt overigens strafbaar. De nieuwe wetgeving moet in 2025 in werking treden.

Organisaties uit het bedrijfsleven reageren bezorgd. Zij vrezen dat de nieuwe wetgeving gevolgen zal hebben voor het toerisme en Indonesië minder aantrekkelijk zal maken voor expats. De wetten gelden immers zowel voor de lokale bevolking als voor buitenlanders die in Indonesië wonen of vakantiebestemmingen zoals Bali bezoeken. Volgens de wet kunnen ongehuwde paren die betrapt worden op seks, tot een jaar celstraf krijgen. Overspel wordt eveneens een misdrijf waarvoor mensen kunnen worden opgesloten. Mensen mogen ook niet ongehuwd samenwonen, daarvoor riskeren ze tot zes maanden cel. Seks voor het huwelijk was al verboden voor de goedkeuring van dit nieuwe wetboek van strafrecht, maar de wet werd vaak niet gehandhaafd. Om het bedrijfsleven en kritische parlementsleden enigszins tegemoet te komen is in de teksten over seks en ongehuwd samenleven opgenomen dat alleen echtgenoten, ouders of kinderen aangifte kunnen doen.

Critici kwamen de straat op tegen de invoering van de nieuwe wetgeving. — © AP

Maandag trokken nog honderden mensen in verschillende Indonesische steden de straat op om tegen de wetgeving te protesteren. Mensenrechtenactivisten hadden er eerder bij het Huis van Afgevaardigden op aangedrongen de nieuwe regels niet aan te nemen, omdat ze volgens hen in strijd zijn met de burgerrechten in het grootste en meest dichtbevolkte moslimland ter wereld. Ze zien het wetboek als een ernstige beperking van rechten en vrijheden in het traditioneel tolerante land en als een stap richting islamitisch fundamentalisme. Deze regels kunnen volgens mensenrechtenorganisaties ook grote gevolgen hebben voor de LGBTQ-gemeenschap in Indonesië, waar het homohuwelijk niet is toegestaan. Verwacht wordt dat er nog meer protesten komen nu de wet is goedgekeurd.

“We hebben ons best gedaan om rekening te houden met de verschillende meningen die zijn besproken”, verklaarde de minister van Justitie, Yasonna Laoly, voor het parlement. “Het werd echter tijd om een historisch besluit te nemen over de wijziging van het wetboek van strafrecht en om het koloniale wetboek van strafrecht dat we hebben geërfd, achter ons te laten.”