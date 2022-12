De regering is volop aan het plannen hoe ze wil voorkomen dat we over enkele jaren ’s winters zonder stroom vallen. Maar wat als die plannen niet volstaan? Daarvoor ligt al een draaiboek op tafel. Waarbij je in bepaalde gebieden grote kans hebt dat je op een lijst staat van af te schakelen straten. Wellicht moet je het dan tijdelijk zonder stroom stellen.