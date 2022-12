Bitterzoete herstart voor Anderlecht: Brian Riemer debuteert met zege in Griekenland, maar Duranville valt uit

Anderlecht heeft zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Brian Riemer met 1-2 gewonnen van het Griekse Panetolikos. De Deense coach liet zich verbaal onmiddellijk gelden en wil vooral pressing en diepgang zien. Een minpuntje voor Anderlecht om de stage in Kreta af te sluiten: Julien Duranville viel geblesseerd uit in de tweede helft.

Het was nog wat zoeken voor de nieuwe Anderlecht-coach Brian Riemer. Door het ontbreken van WK-gangers Zeno Debast, Jan Vertonghen en Moussa Ndiaye moest hij in de oefenwedstrijd tegen Panetolikos - zijn debuut als T1 van paars-wit - achterin een beroep doen op Sadiki centraal en de piepjonge Butera als linksachter. Toch was het vrij snel duidelijk welke weg de Deen op wil met Anderlecht: meermaals maande hij zijn spelers aan om diep te gaan en hoog druk te zetten. Zo kreeg Silva de duidelijke opdracht om niet te vaak in te zakken op het middenveld. Majeed Ashimeru leek de consignes het best begrepen te hebben: de Ghanees was overal en lijkt opnieuw naar zijn beste niveau te groeien.

Paars-wit blonk niet uit, maar kwam via Murillo wel snel op voorsprong, en vlak voor tijd diepte Arnstad de score uit op een knappe assist van Raman. De 1-2 van Shengelia viel te makkelijk, maar de overwinning kwam niet meer in het gedrang. Wat wel zorgen baarde: Julien Duranville moest een kwartier na zijn invalbeurt opnieuw naar de kant. Hij greep naar de hamstrings - waarmee hij in oktober ook al sukkelde - en ging er bij zitten. Het is nog niet duidelijk hoe lang de jonge winger out zal zijn. Goed nieuws was dan weer dat Fabio Silva een uur kon meespelen: de Portugees blesseerde zich een tweetal weken geleden nog aan de knie met de beloften van Portugal, maar is dus opnieuw fit.

Vier wedstrijden achter gesloten deuren?

Anderlecht moest gisteren ook vol aan de bak voor de groene tafel. Na de gestaakde Clasico tegen Standard eind oktober - de zwanenzwang voor Felice Mazzu - wilde het bondsparket maar liefst vier wedstrijden achter gesloten deuren voor paars-wit: twee effectief (een thuis- en een uitmatch) en twee voorwaardelijk. Thibault Dochy, de legal officer bij Anderlecht, vond dat voorstel buiten proportie. “Een thuismatch zonder publiek kost ons 750.000 euro, en we straffen dan 20.000 fans voor het gedrag van een dertigtal heethoofden op verplaatsing.” De uitspraak volgt binnen dit en twee weken, Anderlecht kan nadien nog in beroep gaan bij het BAS.

Doelpunten: 6’ Murillo 0-1, 87’ Arnstad 0-2, 89’ Shengelia 1-2

RSC Anderlecht: Van Crombrugge (62’ Coosemans), Murillo, Sadiki (62’ Trebel), Delcroix, Butera (62’ Ishaq), Diawara (62’ Leoni), Ashimeru (46’ Arnstad), Ait El Hadj (62’ Angulo), Verschaeren (46’ Refaelov), Stroeykens (62’ Duranville, 80’ Stroeykens), Silva (62’ Raman)