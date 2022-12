De meesten hebben er lang mee gewacht, maar nu de winter in het land is, gaan we massaal overstag. Toch staat bij heel wat Vlamingen nog altijd geen verwarming op. Niet omdat ze er een sport van maken of omdat ze willen sparen, maar omdat ze zich door de hoge energieprijzen simpelweg geen centrale verwarming kunnen permitteren. “De babyfoon geeft tien graden aan.”