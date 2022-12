In Brussel is een pop up-winkel geopend waar niks nieuws ligt, alleen oude voetbalshirts. Bejaarde truitjes van pakweg Barcelona of Brazilië, maar even goed van Waterschei of Beerschot, worden tot in alle uithoeken van de wereld voor honderden euro’s verkocht. Waarom zijn ze zo’n hype? “Ze zijn vaak zo lelijk dat ze schitterend mooi worden.”