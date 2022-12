Man die meer in het huishouden helpt, heeft beter seksleven: “eerlijke” taakverdeling vertaalt zich in bed

Mannen denken beter twee keer na vooraleer ze de vuile vaat of was laten staan. De kans bestaat dat ze daarvoor in bed worden afgestraft. Wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk uit dat mannen die een eerlijk deel van het huishouden op zich nemen, een beter seksleven hebben. Opvallend: een studie van tien jaar geleden kwam net tot de tegenovergestelde conclusie. “Dat vrouwen de slaaf zijn van hun man, vinden we vandaag niet meer normaal.”