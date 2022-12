IN BEELD. Als Cristiano Ronaldo op de bank zit, is wat op het veld gebeurt niet meer van tel: fotografen verdringen voor Portugese ster

Hét grote nieuws voor Portugal-Zwitserland was het bankzitterstatuut van Cristiano Ronaldo. Als CR7 op de bank zit, is wat op het veld gebeurt plots minder belangrijk. Tijdens het Portugese volkslied en bij het begin van de match richtten de fotografen hun lenzen niet op het veld, maar verdrongen ze zich voor de Portugese bank. En als de aandacht op hem gericht is, dan kan er bij Ronaldo altijd een lach van af. Ook bij de Portugese goals ging Ronaldo meejuichen met zijn ploegmaats.