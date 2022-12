Wie graag een goeie Cubaanse topsigaar rookt, moet daar sinds kort – letterlijk – veel voor over hebben: een Cohiba of Trinidad is op korte tijd drie tot vier keer duurder geworden. “Cubaanse sigaren worden een luxeproduct voor wie het zich kan veroorloven, zoals een Rolex of een tas van Louis Vuitton.” Fidel Castro draait zich om in zijn graf. En de consument, die is de sigaar.