Engie: “Kerncentrales langer openhouden niet mogelijk binnen huidige kader”

Een ‘fuel extension’, of het oprekken van de brandstofcyclus van kerncentrales, is niet mogelijk binnen het huidige wettelijke en reglementaire kader nucleaire veiligheid. Zo reageert Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales in België, dinsdagavond op de plannen die binnen de federale regering circuleren om de kerncentrales wat langer open te houden tijdens de problematische winter van 2025-2026.

Het kernkabinet van de federale regering, aangevuld met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), bespreekt woensdagavond een risicoanalyse die Elia en Fluxys, de beheerders van het elektriciteits- en het gasnet, hebben opgesteld over de bevoorrading in de komende winters. Omdat vooral de elektriciteitsbevoorrading in de winter 2025-2026 problematisch dreigt te zijn, legt Van der Straeten een ‘fuel extension’ van de centrale Doel 4 en Tihange 3 op tafel, schreven de kranten van Mediahuis en Le Soir dinsdag. Volgens De Tijd en L’Echo circuleert in de regering ook het scenario om de oudste reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 beperkt te verlengen.

Bij de risicoanalyse is een extra veiligheidsmarge ingebouwd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat tijdens de winter 2025-2026 vier Franse kerncentrales extra uitliggen, in plaats van twee. Daardoor heeft België in die winter extra capaciteit nodig. Het kabinet-Van der Straeten kiest voor een ‘fuel extension’ om het gevaar te keren. Dat betekent dat de kernreactoren Doel 4 en ­Tihange 3, die normaal gezien in juli en september 2025 dichtgaan voor een moderniseringsbeurt, na hun laatste herlading met splijtstof wat minder draaien, zodat er nog energie overblijft om de winter te overbruggen, en dat zonder dat er eerst uitgebreide werken ­moeten gebeuren.

Engie-Electrabel heeft haar bedenkingen. De piste van een ‘fuel extension’ is niet mogelijk binnen het huidige wettelijke en reglementaire kader nucleaire veiligheid, zegt woordvoerster Nele Scheerlinck. Dat kader is gebaseerd op een tienjaarlijkse uitbatingsvergunning die wordt verleend op basis van een diepgaande veiligheidsevaluatie. De vergunning verloopt normaal met de voorziene sluiting van de kerncentrales in 2025. De centrales langer laten draaien voorbij die vergunning kan niet zomaar. “Op nucleaire veiligheid doen we geen toegevingen”, aldus Scheerlinck.

Engie Electrabel heeft het rapport van Elia en Fluxys ook nog niet gekregen, benadrukt de woordvoerster, en is ook niet in kennis gesteld van de verschillende pistes die binnen de federale regering circuleren om de energiebevoorrading te verzekeren.