M23-rebellen in oosten van Congo stemmen in met staakt-het-vuren

De M23-rebellengroep in het oosten van Congo heeft ingestemd met de naleving van een staakt-het-vuren en met een terugtrekking uit de gebieden die de voorbije maanden door de rebellen zijn veroverd. Dat blijkt dinsdagavond uit een verklaring van M23.

Het engagement van de rebellengroep is in overeenstemming met het akkoord dat eind november bereikt werd op een minitop in de Angolese hoofdstad Luanda, meldt M23.

De Congolese president Felix Tshisekedi en de Rwandese minister van Buitenlandse Zaken Vincent Biruta hadden in Angola afspraken gemaakt die een einde moesten maken aan het geweld in het oosten van Congo. Maar M23 nam niet deel aan de gesprekken en liet in eerste instantie weten zich niet gebonden te voelen door het akkoord.

De voorbije dagen werd nog volop gevochten in de regio. Vorige week dinsdag werd in Kisheshe, in de provincie Noord-Kivu, een bloedbad aangericht dat naar schatting aan 272 burgers het leven kostte. De Congolese regering beschuldigt M23 ervan verantwoordelijk te zijn voor de slachtpartij, maar de rebellengroep ontkent.