Engie veegt alle pistes van tafel om kerncentrales tijdens moeilijke winters weer te laten draaien

Kerncentrales na 2025 even tijdens de winter laten draaien, dat is zo goed als onmogelijk. Dat zegt Engie/Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales. De energiegigant veegt zo de pistes van tafel die binnen de regering circuleren om mogelijke black-outs te vermijden tijdens de winter ‘25-‘26. Ook het langer openhouden van de oudste kerncentrales, iets waar de liberalen en CD&V voor ijveren, is volgens Engie bijzonder moeilijk.

Bestaat het risico toch dat het licht de komende jaren uitgaat? Volgens netbeheerder Elia is het in een worstcasescenario wel mogelijk. Toch tijdens de winters van 2024 tot 2027, wanneer we niet meer kunnen rekenen op onze kerncentrales. Reden? Mogelijke problemen met de gasbevoorrading en miserie met de Franse kerncentrales, waardoor stroom invoeren zeer onzeker wordt.

Om toch niet in de problemen te komen, wil de regering een extra buffer aanleggen en op zoek gaan naar extra stroom. Maatregelen om minder stroom te verbruiken en projecten met batterijen kunnen nog 500 megawatt opleveren, maar het is nog maar de vraag of dat volstaat. En omdat niemand nog meer vervuilende gascentrales wil bouwen, kijken de regeringspartijen weer naar de kerncentrales.

In de winter draaien

Groen wil onze jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 (centrales die de regering tien jaar langer zou willen openhouden en waarover ze nu met Engie onderhandelt, red.) inschakelen om die tijdens de winters te laten draaien. Door ze tijdens de zomer niet te gebruiken, moet daarvoor voldoende brandstof zijn. Het nodige onderhoud voor de levensduurverlenging kan dan ook in de zomer gebeuren, klinkt het. De liberalen en CD&V stellen dezelfde techniek voor, maar dan met de drie oudste kerncentrales Doel 1 en 2 en Tihange 1. Die sluiten allemaal in de loop van 2025, maar door ze in de zomers daarvoor minder te laten draaien, kunnen ze ook tijdens de moeilijke winters nog stroom leveren.

Het kernkabinet komt vandaag samen om alle pistes te bekijken, maar als het van Engie afhangt, kunnen de premier en de vicepremiers zich de moeite besparen. Omdat het bedrijf nog niets op papier heeft gezien en enkel kan afgaan op mediaberichten, kan het nog niet officieel reageren, maar het benadrukt nu al dat de voorstellen die circuleren, wettelijk niet kunnen. “Een korte verlenging, daar bestaat geen wettelijk kader voor. Straks verlopen de huidige vergunningen, en ofwel stopt het daar, ofwel moet er weer een vergunning van tien jaar komen, en dat duurt jaren. Dan moeten we aan het FANC (de energiewaakhond, red.) bewijzen dat de centrales voldoen aan de recentste veiligheidsnormen”, zegt woordvoerster Nele Scheerlinck.

Strenge veiligheidsnormen

De regering kan uiteraard beslissen om de wet te wijzigen, maar ook dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Waar MR, Open VLD en CD&V op hopen – behalve Doel 4 en Tihange 3 ook de drie oudste centrales nog eens met tien jaar verlengen – evenmin. De drie partijen willen het rapport van Elia nu gebruiken als breekijzer om de kernuitstap nog verder terug te draaien, maar dat zal niet alleen een botsing opleveren met de groenen. Volgens Engie is die verlenging zo goed als onmogelijk. “Sinds Fukushima zijn de internationale veiligheidsnormen heel streng geworden. En België heeft de lat nog hoger gelegd. De vraag is of de oudste centrales nog wel op dat niveau kunnen worden gebracht”, dixit Engie.

Wil Engie nog maar eens zijn vel duur verkopen aan de overheid? Zou kunnen, maar zeker is dat ook het FANC twijfels uit bij de haalbaarheid van een levensduurverlenging. “Dat is inderdaad niet evident. Los van de vraag of het economisch veel zin heeft om er nog veel in te investeren”, stelt Ines Venneman.

En zo kan de discussie over het wel of niet sluiten van bepaalde kerncentrales nog maar eens beginnen.