Bill Cosby opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik

De dames zeggen dat Cosby hen heeft verkracht of heeft gedwongen tot andere seksuele handelingen. Vier van de vijf vrouwen zeggen dat de incidenten tussen eind jaren tachtig en 1990 hebben plaatsgevonden. Een van hen is actrice Lili Bernard, die destijds een gastrol had in ‘The Cosby Show’ en de acteur eerder al beschuldigde van seksueel misbruik. De vijfde vrouw zegt in 1969 door Cosby te zijn verkracht.

Ze dienden een aanklacht in nu in New York een wet is aangenomen waardoor vermeende slachtoffers van oudere incidenten van seksueel misbruik tijdelijk een civiele zaak kunnen aanspannen, ongeacht de verjaringstermijn. De advocaat van Cosby noemt de nieuwe zaak “lichtzinnig” en zegt dat het de vrouwen “alleen maar om het geld” gaat.

De acteur heeft al meerdere aanklachten van seksueel wangedrag tegen zich lopen. Cosby werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie tot tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania schrapte zijn veroordeling vorig jaar echter omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest. In juni kwam Cosby op vrije voeten. Hij heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.