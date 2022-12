15.000 boetes dubbel verstuurd

Door een fout zijn zowat 15.000 verkeersboetes twee keer verstuurd naar overtreders. Wie eind november werd geflitst, kan daar twee keer een brief voor in de bus hebben gekregen.

Het gaat volgens de FOD Justitie om een “tijdelijk incident”, waarbij de “automatische verwerking eenmalig verstoord” werd door een “technisch probleem”. Zowel op papier als via de e-box kwamen de processen-verbaal twee keer toe.

“Het is uitgesloten dat dit incident zich herhaalt”, zegt de FOD Justitie. “We hebben de technische fout snel ontdekt en onmiddellijk actie ondernomen om het recht te zetten. De verzending van verkeersboetes verliep na het incident alweer normaal.”

Wie in deze periode twee boetes in de bus krijgt, kan zelf controleren of het om twee keer dezelfde overtreding gaat. Dat zie je aan de referentiecode van het proces-verbaal - het “pv-nummer”. Als dat identiek is, gaat het “om een dubbele verzending en hoef je maar 1 keer te betalen”, zegt de FOD Justitie. Als het pv-nummer verschilt, gaat het wel degelijk om twee verschillende overtredingen.

Als je al twee keer betaald hebt, zal het te veel betaalde bedrag automatisch teruggestort worden. Bij wie nog niet betaald heeft en de boete wil betwisten, zal “de verdere opvolging normaal verlopen”. (kba)