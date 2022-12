Klacht tegen Saudische kroonprins voor moord op Khashoggi geseponeerd

Magistraat John Bates noemde de beschuldigingen tegen de kroonprins “geloofwaardig”, maar zei dat hij gebonden was door de stellingname van de Amerikaanse regering. Die bepaalde onlangs dat Mohammed Bin Salman onschendbaarheid geniet als regeringsleider.

De koning van Saudi-Arabië besloot de kroonprins in september eerste minister te maken. Die functie werd tot dan toe bekleed door de koning zelf. Omdat hij premier is, geniet Bin Salman volgens de regering van president Joe Biden onschendbaarheid.

De verloofde van Khashoggi had de zaak aangespannen. De Saudische journalist, die onder meer voor The Washington Post schreef, was een criticus van het regime in Riyad. Hij werd in 2018 vermoord in het Saudische consulaat in Turkije. De Saudische kroonprins ontkent iets met de moord te maken te hebben.