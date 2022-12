Onderzoekscommissie naar bestorming Capitool zal vervolgingen aanbevelen

De parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump onderzoekt, zal aanbevelen om over te gaan tot gerechtelijke vervolgingen. Dat is dinsdag meegedeeld door de voorzitter van de onderzoekscommissie, de Democraat Bennie Thompson.

Er werd niet meegedeeld wie geviseerd zal worden met die aanbeveling. “We hebben nog geen definitieve beslissing genomen, onze opties liggen nog op tafel”, klinkt het bij Pete Aguilar, een ander lid van de commissie.

De beslissing over een eventuele doorverwijzing zal uiteindelijk genomen worden door minister van Justitie Merrick Garland, die in november al een speciale aanklager had benoemd om een onafhankelijk onderzoek te doen naar Donald Trump.

Trump gedagvaard

Aanhangers van Trump hadden op 6 januari 2021 de parlementszetel in Washington bestormd, kort nadat Trump in een speech had verklaard dat de verkiezing van hem gestolen was. Het Congres was op het moment van de bestorming aanwezig in het Capitool om de overwinning van Joe Biden in de presidentsverkiezingen formeel te bevestigen.

De onderzoekscommissie had in oktober Donald Trump gedagvaard. De bedoeling was om de gewezen president onder ede te laten getuigen, maar Trump heeft de dagvaarding naast zich neergelegd.