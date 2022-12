Trump Organization veroordeeld voor fraude: “Donald Trump keurde die expliciet goed”

Donald Trumps familiebedrijf, de Trump Organization, is schuldig bevonden aan belastingfraude. De oud-president zelf stond niet terecht, maar aanklagers stelden tijdens de strafzaak wel dat Trump “fraude expliciet goedkeurde”. Het gaat om de grootste juridische nederlaag tot nu toe voor Trump, die het over een politiek gemotiveerde “heksenjacht” heeft. Naast reputatieschade voor zijn merk, sterkt de veroordeling de fraudeonderzoeken die nog tegen Trump lopen.

Twee bedrijven binnen de Trump Organization, the Trump Corporation en the Trump Payroll Corporation, zijn dinsdag door een jury in New York schuldig bevonden aan alle 17 aanklachten waarvoor ze vervolgd werden, waaronder belastingfraude, samenzwering en vervalsing. De veroordeling volgt op een jarenlang onderzoek door de openbare aanklager van Manhattan, de Democraat Alvin Bragg.

Chief financial officer van de Trump Organization Allen H. Weisselberg (75) had ermee ingestemd om schuldig te pleiten voor belastingontduiking en te getuigen tegen het bedrijf, in ruil voor strafvermindering. Weisselberg, al 49 jaar lang een trouwe werknemer van de Trumps en momenteel met betaald verlof gestuurd, werd beschouwd als de architect van de belastingontduiking die zowel hemzelf als het vastgoedbedrijf ten goede kwam. De lonen werden verlaagd om minder inkomstenbelasting te betalen, terwijl wel rijkelijke extralegale voordelen werden toegekend.

Hebzucht

“Dit was een zaak van hebzucht en bedrog,” zei openbaar aanklager Bragg. “De Trump Corporation en de Trump Payroll Corporation kwamen weg met een regeling die hoge leidinggevenden beloonde met overdadige extraatjes en vergoedingen terwijl ze de voordelen opzettelijk verborgen hielden voor de belastingdienst om belastingen te ontduiken.”

Allen H. Weisselberg zou vooral zichzelf verrijkt hebben, maar spaarde de Trump Organization ook belastingen uit. — © REUTERS

Het ging onder meer om bonussen, de inschrijvingskosten voor een privéschool voor Weisselbergs kleinkinderen, de huur van een chic appartement in Manhattan en twee Mercedessen voor hem en zijn vrouw, parking en meubels, die niet werden aangegeven. De bedoeling van het minstens dertien jaar lang gebruikte systeem was “de werknemers meer netto kunnen betalen terwijl het de Trump Corporation minder kostte”, volgens aanklager Joshua Steinglass. “Het is een win-win, tenzij je de belastingautoriteiten bent.”

Aanklagers hadden het over een “cultuur van fraude en misleiding”. Weisselberg gaf toe dat het systeem het bedrijf ten goede kwam, maar zei dat hij in de eerste plaats uit hebzucht handelde. Toen Trump president werd, gaven diens zonen hem loonsverhoging, aldus Weisselberg. “We gingen door een heel opkuisproces van het bedrijf om te verzekeren dat, nu Trump president was, alles correct werd gedaan.” Hij zei zich te schamen en spijt te hebben het vertrouwen van de familie Trump geschaad te hebben. Weisselberg hield Trump zelf buiten schot. Zo zei hij niet te hebben samengezworen met leden van de familie Trump.

Trump keurde het goed

De oud-president stond niet terecht in de strafzaak, maar de aanklagers schetsten hem wel als medeplichtige. Volgens Steinglass keurde Donald Trump belastingfraude “expliciet goed”. “Dit hele verhaal dat Donald Trump van niets wist is gewoon niet waar.” Trump zou de betaling van het schoolgeld voor Weisselbergs kleinkinderen goedgekeurd hebben en een huurcontract getekend hebben voor zijn appartement. Hij ondertekende ook telkens de bonuscheques van werknemers voor Kerstmis, net als een nota waarin het salaris van topmanagers werd verlaagd. Dat zou er volgens de aanklagers op wijzen dat Donald Trump steeds op de hoogte was van de fraude.

Donald Trump heeft de strafzaak tegen de Trump Organization een politiek gemotiveerde “heksenjacht” genoemd, gevoerd door wraakzuchtige Democraten. In een reactie zei hij teleurgesteld te zijn over het vonnis en dat te zullen aanvechten. Trump en advocaten van de Trump Organization leggen alle verantwoordelijkheid persoonlijk bij Weisselberg, die ze afschilderen als een losgeslagen werknemer die op zijn eentje handelde om fraude te plegen op zijn eigen belastingbrief. Het bedrijf of de eigenaars zouden van niets geweten hebben.

Gevolgen voor Trump

De strafmaat wordt op 13 januari bepaald. Weisselberg zal veroordeeld worden tot vijf maanden celstraf als de jury oordeelt dat hij waarheidsgetrouw getuigde, en zal ruim 1,7 miljoen dollar inkomsten moeten terugbetalen waarop hij geen belastingen betaalde. De Trump Organization riskeert een boete van 1,6 miljoen dollar. Dat zal het bedrijf en de Trumps, die honderden miljoenen per jaar zouden binnenhalen, amper financieel pijn doen.

© AFP

Wel betekent de veroordeling in een strafzaak reputatieschade voor de Trump-merknaam en zal het daarom allicht moeilijker worden voor het bedrijf om zakenakkoorden te sluiten en leningen aan te gaan. De associatie met een criminele veroordeling kan ook als munitie gebruikt worden door politieke tegenstanders van Trump in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024, waarvoor hij zich drie weken geleden kandidaat stelde.

Bovendien sterkt dit vonnis nog lopende onderzoeken tegen Trump. “De bedrijven van de voormalige president zijn nu veroordeeld voor misdaden. Dat zal gevolgen hebben”, reageerde openbaar aanklager Braggs op het vonnis in de strafzaak. “Het onderstreept dat we in Manhattan één rechtsstandaard voor iedereen hebben.” Braggs maakte eerder al duidelijk dat hij nog onderzoek voert naar fraude door Trump zelf.

Openbaar aanklager van Manhattan, de Democraat Alvin Bragg, suggereerde dat het vonnis gevolgen zal hebben voor Trump. — © Getty Images via AFP

Openbaar aanklager van de staat New York, Democrate Laetitia James, klaagde Trump, drie van zijn kinderen en de Trump Organization in september aan in een burgerlijke rechtszaak wegens “flagrante” fraude. De Trumps zouden gelogen hebben tegen banken en verzekeraars door hun eigendommen met miljarden te overschatten om lagere rentes af te dwingen. Daarvoor riskeren ze een schadevergoeding van 250 miljoen dollar en een verbod op zakendoen in de staat.

Na het vonnis van dinsdag prees James Bragg en zijn team “voor hun succesvolle vervolging van de Trump Organization” en zei trots te zijn dat ze “hielp in deze belangrijke zaak”. Ze had het over een “grote overwinning”. “We kunnen geen tolerantie hebben voor individuen of organisaties die onze wetten schenden om hun zakken te vullen. (…) Dit vonnis stuurt een duidelijke boodschap dat niemand, en geen enkele organisatie, boven onze wetten staat”, aldus James.

Er lopen ook nog onderzoeken naar Trump voor zijn omgang met geheime overheidsdocumenten, die de FBI in zijn resort Mar-a-Lago aantrof, en voor pogingen om zijn verkiezingsnederlaag van 2020 om te keren.