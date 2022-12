Politie mag dan toch (nog?) geen ‘killer robots’ gebruiken in San Francisco

De gemeenteraad van San Francisco heeft dan toch niet voor een resolutie gestemd over het gebruik van ‘killer robots’ bij de politie. Het idee is wel nog niet van tafel: een commissie zal zich er nu over buigen.

De autoriteiten van de Amerikaanse stad overwogen om de politie toestemming te geven robots in te zetten die in bepaalde extreme gevallen, zoals terreuraanslagen of massamoorden, mensen kunnen doden. Het voorstel leek aanvankelijk groen licht te krijgen, maar de finale goedkeuring kwam er dinsdag uiteindelijk toch niet.

Er was heisa ontstaan over het voorstel en de gemeenteraad nam gas terug. De politie mag wel militaire uitrusting aanschaffen, maar geen robots gebruiken. Die kwestie werd doorverwezen naar een commissie en zal later opnieuw ter stemming worden voorgelegd.

“Vorige week steunde ik de wetgeving nog, ondanks ethische bezorgdheden. Maar sinds een week ben ik er toch niet meer gerust in. Ik denk niet dat gewapende en telegeleide robots meer veiligheid zouden brengen”, verklaarde gemeenteraadslid Gordon Mar.

Tegenstanders vreesden een toename van politiegeweld en schetsten een ‘Robocop’-toekomst. Tijdens de gemeenteraad en ook eerder op de dag waren er protestacties.