China viert teugels: coronabeperkingen in het hele land worden versoepeld

China heeft woensdag aangekondigd de coronabeperkingen in het hele land te versoepelen. Het land viert zo de teugels van zijn strenge ‘zero Covid’-beleid, na historische protesten.

Volgens het nieuwe tienpuntenplan dat door de nationale gezondheidscommissie NHC werd bekendgemaakt, zullen asymptomatisch besmette personen en lichte gevallen die thuis in quarantaine kunnen gaan, dat ook mogen doen. Na een week isolatie thuis zijn dan twee negatieve PCR-tests nodig om weer vrij te mogen bewegen.

Dat is een radicale verandering ten opzichte van de norm die bijna drie jaar van kracht was en die stelde dat elke coronapatiënt naar een quarantainecentrum van de overheid moest worden gebracht. Nu is het de bedoeling dat mensen dat pas doen na een verslechtering van hun gezondheidssituatie.

LEES OOK. Na hevig protest heft China draconische coronamaatregelen op, maar de wereld houdt haar adem in (+)

Bovendien komen er minder massale verplichte PCR-tests, waarbij inwoners zich meerdere keren per week moesten laten testen om openbare plaatsen te bezoeken.

Het zal voortaan ook mogelijk zijn om van de ene Chinese provincie naar de andere te reizen zonder een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur oud te moeten voorleggen. Bovendien zal ook bij aankomst geen test vereist zijn.

Slechte economische cijfers en betogingen

De aankondiging komt er amper enkele uren na de officiële bekendmaking van nieuwe zorgwekkende cijfers voor de op een na grootste economie ter wereld: in november zag China de export en de import kelderen door het gecombineerde effect van zijn ‘zero Covid’-beleid en de zwakke vraag.

De landelijke versoepeling van de beperkingen, die komt nadat verschillende Chinese steden en provincies de afgelopen dagen al versoepelingen hadden aangekondigd, volgt ook na een golf van protesten. In een tiental steden in het hele land toonden demonstranten, meestal jongeren, hun afkeer van het strenge gezondheidsbeleid, waarbij sommigen zelfs het vertrek van president Xi Jinping eisten.

Aantal besmettingen daalt

Het aantal besmettingen in China daalt momenteel, na een piek eind november. Toen werden bijna 40.000 besmettingen per dag vastgesteld.

Al bijna drie jaar behandelt China Covid-19 als een gevaarlijke ziekte die vergelijkbaar is met builenpest en cholera, maar sinds vorige week erkennen topambtenaren dat de jongste variant van het coronavirus minder ernstig is dan genoemde ziektes. Eerder dit jaar werd nog geprobeerd uitbraken met zware beperkingen te beëindigen. Zo gold voor de ruim 23 miljoen inwoners van Shanghai wekenlang een lockdown.