Portugese bondscoach komt nog eens terug op passeren van Cristiano Ronaldo: “Ik bepaal mijn tactiek en opstelling per wedstrijd

Na de 6-1 overwinning van Portugal in de achtste finale op het WK tegen Zwitserland had bondscoach Fernando Santos niets anders dan lof voor zijn spelers. Hij prees hun “houding en concentratie”. De komende dagen mag hij zijn team klaarstomen voor de kwartfinale tegen Marokko. “Het is belangrijk om ons nu in kalmte voor te bereiden.”

“Een geslaagde avond”, zei Santos over de zware cijfers in de wedstrijd tegen de Zwitsers. “Het was een geweldige wedstrijd”, klonk het voorts iets enthousiaster.

Hoewel de spelers na de wedstrijd mochten juichen, was de sfeer voor de aftrap minder uitbundig. Voor het eerst sinds 2008 koos Santos ervoor om sterspeler Ronaldo niet te laten starten in de basis. De bondscoach maakte achteraf weinig woorden vuil aan zijn gewaagde beslissing.

“Ik heb het al gezegd en ga het niet nog eens uitleggen. Ronaldo en Ramos zijn verschillende spelers”, aldus Santos. “Ik bepaal mijn tactiek en opstelling per wedstrijd. Ik heb alle 24 spelers die ik nog over heb in mijn selectie hard nodig. Ronaldo en ik hebben een uitstekende band. Ik ken hem al vanaf het moment dat hij pas 19 jaar was en bij Sporting Portugal speelde. Daarna heeft hij zich verder ontwikkeld en vanaf het moment dat ik in 2014 als bondscoach begon, werken we heel goed samen. We hebben nooit problemen gehad. Ronaldo is een van de beste spelers ter wereld. Hij kwam vandaag ook met de juiste spirit het veld in.”

© REUTERS

Ook Pepe, de met zijn 2-0 de oudste doelpuntenmaker in de knock-outfase van een WK, wilde weinig kwijt over de keuze van de bondscoach. “Cris weet heel goed en de coach heeft het ook nog eens nadrukkelijk gezegd: het belangrijkste op dit toernooi, dat zijn ‘wij’. Het is een keuze van de coach en wij moeten die beslissing respecteren.”

De Portugese middenvelder Otavio gaf op de persconferentie toe al bezig te zijn met de wedstrijd van zaterdag. “We speelden een geweldige wedstrijd en iedereen droeg daar aan bij. Maar nu staan we in de kwartfinale tegen Marokko. We willen winnen en ons kwalificeren voor de halve finale, maar eerst moeten we Marokko kloppen. Als zij zich konden kwalificeren omdat ze sterk genoeg zijn om Spanje te kloppen, dan mogen we niet te vroeg juichen. Elk team is nu een lastige tegenstander, het zal ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd worden”, klonk het.