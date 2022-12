Poll is duidelijk: Spanjaarden willen Roberto Martinez als nieuwe bondscoach

Spanje heeft echt een penaltytrauma. Voor de vijfde keer op een WK ging La Seleccion eruit na strafschoppen. Het gebeurde eerder in 1986 tegen België, in 2002 tegen Ierland, in 2006 tegen Zuid-Korea, in 2018 tegen Rusland en nu tegen Marokko. Geen enkel land doet slechter.

Het gevolg is dat de job van Luis Enrique onzeker oogt. Zijn contract loopt na dit toernooi af en in Qatar vond hij niet de sleutel om Japan te ontmantelen in de groepsfase, noch de sleutel om Marokko te kloppen. De kritiek in zijn thuisland neemt toe. “Het is niet het moment om over mijn toekomst te praten”, counterde de bondscoach. “Ik ben hier wel gelukkig, maar ik moet praten met de bondsmensen en nadenken wat het beste is voor mezelf en voor Spanje.”

© ISOPIX

Mocht Luis Enrique andere oorden opzoeken, wie moet dan zijn opvolger worden? Bij Marca hebben ze vier kandidaten naar voor geschoven:

Luis de la Fuente - coach van de Spaanse U23

Rafa Benitez - ex-coach van onder anderen Real Madrid, Liverpool en Napoli

Marcelino García Toral - ex-coach van onder anderen Villarreal en Valencia

Roberto Martinez - u wel bekend

En wat blijkt? De pas opgestapte bondscoach van de Rode Duivels krijgt de voorkeur van de lezers van de populaire Spaanse krant. Na bijna 55.000 stemmen heeft Martinez 39 procent daarvan achter zijn naam gekregen. Marcelino volgt met 33 procent. Benitez (19%) en De la Fuente (9%) doen niet echt mee volgens de Marca-lezers.