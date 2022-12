Duitse politie pakt 25 rechts-extremisten op die parlement wilden bestormen en staatsgreep wilden plegen

In Duitsland zijn woensdagochtend vijfentwintig rechts-extremisten opgepakt die een gewapende staatsgreep zouden hebben willen plegen. Dat heeft een woordvoerder van het federale parket bekendgemaakt.

Zowat drieduizend Duitse politieagenten voerden woensdagochtend als onderdeel van een grote operatie invallen uit op meer dan 130 locaties: in elf van de zestien Duitse deelstaten, en verder ook in Italië en Oostenrijk. De groep wilde naar verluidt de Reichstag bestormen en een staatsgreep plegen.

“De beschuldigden maken deel uit van een terroristische organisatie die in november 2021 opgericht werd, en die zichzelf als doel stelde om de bestaande overheid in Duitsland omver te werpen en te vervangen door haar eigen staatsvorm, die ze al uitgedacht hadden”, aldus het Generalbundesanwalt. Zo zouden de verantwoordelijken voor nieuwe ministeries al gekozen zijn. “Ze deinzen ook niet terug voor geweld: de organisatie was zich ervan bewust dat er doden zouden vallen”, klinkt het.

“De democratie wordt goed verdedigd: sinds vanmorgen vindt er een grote antiterrorismeoperatie plaats”, schreef de Duitse minister van Justitie Marco Buschmann op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Terugkeer naar keizerrijk

De groep zou in totaal bestaan uit 52 mannen en vrouwen die de Duitse republiek willen vervangen door een staat gemodelleerd naar het Duitse keizerrijk, zoals dat in 1871 werd gesticht. Van de 25 gearresteerden zouden 22 volwaardig lid zijn van de organisatie – twee onder hen worden beschouwd als hun leiders –, drie anderen worden beschouwd als handlangers. Daarnaast zijn er nog 27 andere verdachten.

Een 71-jarige man die bekendstaat als ‘prins Heinrich XIII’ zou centraal staan in de plannen van de groep. Ook Birgit M.-W., een 58-jarige Berlijnse rechter en voormalig parlementslid voor het extreemrechtse AfD, een man die werkt als speciaal commando in het Duitse leger, en verschillende andere voormalige leden van het Duitse leger zouden deel uitmaken van de groep. De Russische Vitalia B. is de enige niet-Duitse verdachte die opgepakt werd.

‘Reichsbürger’

Het zou deels gaan om leden van de Reichsbürger-beweging. Die beweging erkent de legitimiteit van de Duitse staat niet. De leden staan bekend om hun racistische complottheorieën, weigeren vaak belastingen te betalen, verzamelen massaal illegale wapens, en reageerden in het verleden gewelddadig op politieoptredens.

De beweging bestaat uit kleinere ondergeschikte groepen, met namen zoals ‘Confederatie van het Duitse Rijk’ of ‘Koninkrijk Duitsland’. De Duitse binnenlandse inlichtingendienst schat dat de beweging ongeveer 21.000 aanhangers telt.

© REUTERS