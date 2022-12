Louis van Gaal lacht met lofzang voor Braziliaanse WK-show: “Het is gewoon een counterploegje...”

Nederland neemt het in de kwartfinales van het WK op tegen Argentinië. Mocht Oranje de strijd met Lionel Messi overleven, wacht er een potentiële clash met Brazilië. De topfavoriet en de ploeg die tot nu toe het meest indruk maakte. Maar in die lofzang gaat bondscoach Louis van Gaal niet meer. “Het is gewoon een counterploegje”, zei hij tegen de NOS.