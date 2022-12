Brusselse politie pakt 119 mensen op bij vieringen na Marokkaanse WK-zege

Bij de onlusten die dinsdagavond de vieringen na de overwinning van Marokko tegen Spanje op het WK in Qatar ontsierden, heeft de Brusselse politie 119 mensen opgepakt. Het gaat om 114 administratieve aanhoudingen voor verstoring van de openbare orde, en vijf gerechtelijke. Dat meldt politiewoordvoerster llse Van de Keere.

Na het einde van de wedstrijd brak meteen feest uit op de Lemonnierlaan in Brussel. Honderden Marokkaanse supporters kwamen er met vlaggen, toeters en vuurwerk samen om uitbundig te vieren. Omstreeks 19.00 uur werd de Zuidlaan al preventief afgesloten voor het verkeer richting Anderlechtse poort evenals de Hallepoorttunnel richting Zuid.

Ook in de omgeving van de Dansaertstraat, de Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek en tussen Paviljoen en Berenkuil in Schaarbeek kwamen heel wat mensen op straat om de kwalificatie van Marokko te vieren.

Op de Lemonnierlaan probeerde een groep personen uit de wijk net als vorige donderdag de gemoederen te bedaren door een ketting te vormen. Lange tijd verliep het zonder incidenten, maar toen er projectielen naar de aanwezige politie werden gegooid, kwamen de ordediensten tussen. Dat gebeurde in de buurt van het Zuidstation. De politie maakte daarbij gebruik van traangas.

Omstreeks 20.35 uur werd ook een container in brand gestoken op de Poincarélaan ter hoogte van het nummer 77. Om de brand te blussen, werd gebruikgemaakt van een sproeiwagen in afwachting van de komst van de brandweer.