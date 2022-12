Ook vrouw en zus van Cristiano Ronaldo mengen zich in het debat rond reserverol op WK: “Schande dat ze hem zo vernederen!”

Cristiano Ronaldo moest dinsdag tevreden zijn met een rol als joker in de met 6-1 gewonnen achtste finale op het WK tegen Zwitserland. Bondscoach Fernando Santos koos centraal voorin voor Gonçalo Ramos, die drie keer scoorde. “We moeten bekijken wat zijn rol is in de toekomst”, vertelde Santos na afloop over Ronaldo, die in de 73e minuut mocht invallen. Tot frustratie van zijn vrouw en zus: “Het is een schande!”

“Ik heb een zeer nauwe band met hem. Maar we zijn coach en speler”, zei Santos. “Ik heb hem gezegd dat hij een heel belangrijke speler is, dat weet hij. “

Cristiano deed wat hij altijd doet als aanvoerder. Hij hielp ons, moedigde ons aan, het hele team”, verklaarde Man van de Match Gonçalo Ramos. Bruno Fernandes stelde dat het voor elke speler moeilijk is om op de bank te zitten. “Maar het belangrijkste is het antwoord dat hij gaf toen hij op het veld kwam. Hij heeft het team geholpen.”

Ronaldo was in de drie groepswedstrijden van Portugal basisspeler en aanvoerder van zijn land. In de openingsmatch tegen Ghana opende hij de score vanop de stip, hij werd zo de eerste speler ooit die de netten deed trillen op vijf WK’s. Maar na de laatste groepsmatch tegen Zuid-Korea uitte Santos kritiek op het gedrag van Ronaldo na diens wissel. De vijfvoudige Gouden Bal had toen zichtbaar misnoegd het veld verlaten.

© REUTERS

“Wat jammer...”

Na het duel met de Zwitsers sprak Ronaldo nauwelijks met de media. Aan een Braziliaanse journalist uitte hij enkele woorden van steun aan Pelé, die in het ziekenhuis ligt met een luchtweginfectie: “Beterschap. Ik wens jullie koning het allerbeste”. Verder ontkende de superster nog dat hij een akkoord heeft met de Saoedische club Al-Nassr, nadat hij eind vorige maand in onderling overleg een einde maakte aan zijn contract bij Manchester United.

Tussendoor reageerde ook Georgina Rodriguez op de heisa rond haar Cristiano. “Proficiat Portugal”, aldus mevrouw Ronaldo. “Terwijl de elf basisspelers het volkslied zongen, waren alle ogen op jou gericht. Wat jammer dat de beste spelers ter wereld niet 90 minuten lang te zien was op het veld. De fans bleven echter naar jou vragen en jouw naam zingen. Moge God en je goede vriend Fernando Santos handen blijven schudden en ons nog minstens één avond doen vibreren.”

Terwijl Georgina het hield bij een steekje richting de bondscoach, ging Ronaldo’s zus Elma Aveiro helemaal over de rooie.

“Ik weet niet waarom hij op de bank zit en ik begrijp het niet, maar ik ben zeker dat God met de nodige antwoorden zal komen. Die laat het nooit afweten”, aldus de Portugese voor de partij tegen Zwitserland begon. Ondanks de triomf van Portugal ging Aveiro daarna door met haar kritiek.

“Nee, Ronaldo is niet eeuwig. Nee, Ronaldo zal niet voor altijd voetballen. Spijtig genoeg scoort hij niet meer zo veel goals nu hij ouder is. Portugal heeft Ronaldo niet nodig. We hebben het alweer maar eens over wat er gezegd wordt. Blijkbaar is alles wat hij ooit gedaan heeft niet meer belangrijk. Blijkbaar wordt dat vergeten. Nu hebben ze hem niet meer nodig… Het is een schande dat ze een man vernederen die zo veel gegeven heeft voor zijn land.”