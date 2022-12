Man die 89-jarige verkrachtte in rusthuis krijgt 8 jaar cel, slachtoffer krijgt over 5 dagen euthanasie

Kris M., de 36-jarige man uit Lier die in juli een hoogbejaarde vrouw verkrachtte in een rusthuis in Lint, is veroordeeld tot 8 jaar cel. De rechtbank noemde hem een man met een bijzonder gevaarlijke en perverse ingesteldheid.

De rechtbank in Antwerpen bevond Kris M. schuldig over de hele lijn, niet echt verrassend aangezien hij de feiten ook niet betwist had. M. had tijdens het onderzoek en tijdens het proces enkel verklaard dat hij niet meer wist wat er in de kamer gebeurd was omdat hij stijf stond van de cocaïne en ook een paar pinten had gedronken.

Volgens de rechters bestond er evenwel geen twijfel over dat hij de 89-jarige bewoonster van rusthuis Zonnestraal in Lint verkracht had. “Hij is nadien gevlucht om een ijsje te gaan eten”, aldus de rechtbank. “Dit wijst op een bijzonder gevaarlijke en perverse ingesteldheid. Dat hij onder invloed was, is geen verklaring.”

Deur gebarricadeerd

Kris M. was op 26 juli rusthuis Zonnestraal in Lint binnengeraakt met een rolstoelgebruiker en was vervolgens naar de kamer van de een 89-jarige bedlegerige dame, die niet meer zelfstandig kon staan of gaan. Met een stoel en twee kastdeuren barricadeerde hij de deur van de kamer, om zich vervolgens te vergrijpen aan de hoogbejaarde vrouw.

“Het slachtoffer kon nog op een alarmknop duwen, waardoor een personeelslid ter hulp snelde”, zei de aanklaagster tijdens de behandeling van de zaak. Op zijn blote voeten en met de onderbroek van het slachtoffer in zijn zak vluchtte M. naar een ijssalon. Hij werd wat later opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis.

Euthanasie

Het slachtoffer had voor de verkrachting al twee keer een euthanasie-aanvraag ingediend, na de feiten deed ze dat opnieuw. Tijdens de rechtbankzitting vertelde haar advocaat Walter Damen dat de euthanasie gepland is op 12 december en dat zijn cliënte hoopte dat de rechtbank tegen dan uitspraak gedaan zou hebben.

De rechters kwamen tegemoet aan die wens en velden hun vonnis een week na de behandeling van de zaak, uitzonderlijk snel. Kris M. werd veroordeeld tot acht jaar cel en een terbeschikkingstelling van vijf jaar, het parket had vorige week tien jaar opsluiting gevorderd. Kris M. mag ook tien jaar geen rusthuis uitbaten of betaald of vrijwillig aan de slag gaan in een opvang voor kwetsbare personen.

Kris M. kan nog wel in beroep gaan tegen zijn veroordeling.