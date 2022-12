150 gewonden door botsing van twee treinen nabij Barcelona: “Er was paniek, geschreeuw en angst”

In een noordelijke voorstad van Barcelona is woensdagochtend omstreeks 7.50 uur een pendeltrein ingereden op een andere pendeltrein die stilstond in een station.

Beide treinen hadden het centrum van de Catalaanse hoofdstad als bestemming. Daarbij zijn zowat 150 mensen gewond geraakt, aldus de Civiele Defensie. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, maar de meeste passagiers kwamen er met lichte verwondingen van af. Het gaat daarbij vooral om kneuzingen aan de armen of benen.

“Er was paniek, geschreeuw en angst. De veiligheidsgebreken zijn onaanvaardbaar”, getuigt een passagier aan verslaggevers van de Spaanse krant La Vanguardia. Tijdens de ochtendspits zitten de voorstedelijke treinen meestal erg vol, waardoor veel mensen geen zitplaats kunnen vinden. Bij de lichtste stop of schok zijn er dan ook veel valpartijen.

De oorzaak van het ongeval, dat plaatsvond op het station van Montcada i Reixac, was aanvankelijk onbekend. Er is echter herhaalde kritiek dat er te weinig in het spoorwegsysteem wordt geïnvesteerd. Treinen komen te laat of helemaal niet aan en er zijn vaak kleine ongevallen.

