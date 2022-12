Ze voorspelden eerder al de Brexit en het succes van Bitcoin: beleggingsplatform Saxo komt nu met tien nieuwe voorspellingen

“Met aanhoudende uitdagingen in de regio en een Amerikaans leger dat zijn vroegere rol als politieman van de wereld niet agressief vertolkt, stemt de Europese Unie ermee in haar eigen strijdmacht op te richten, wat de hele regio dichter bij elkaar brengt.”

Het is een van de tien voorspellingen die Saxo de wereld in stuurt. “Let op, alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden en specifiek níét als serieuze marktvoorspelling”, schrijft de beleggingsmakelaar zelf. Het is een jaarlijkse gewoonte van de anders zo ernstige geldhandelaars om tien zotte toekomstbeelden te beschrijven.

Nog eentje? Een land dat de koe bij de horens grijpt in de strijd tegen klimaatverandering door vleesproductie volledig te verbieden. Welk land, dat laat Saxo in het midden. Maar het zegt wel dat Zweden, het VK, Frankrijk en Denemarken zich hebben voorgenomen om ten laatste tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.

Wilde voorspellingen

Een piek in de goudprijs, Macron die ontslag neemt en een verbod op belastingparadijzen: de ene voorspelling is al meer van de pot gerukt dan de andere. Maar zelfs met de wildste voorspellingen had Saxo het in het verleden al eens bij het rechte eind, tot ieders verbazing.

Zo voorspelde het eind 2014 dat de Brexit zich zou voltrekken. Het referendum daarover vond uiteindelijk in 2017 plaats. Het voorspelde ook een forse daling van de goudprijs (voor 2013) en dat Bitcoin enorm in waarde zou stijgen (voor 2017). Toen het de voorspelling deed was de Bitcoin nog minder van 1.000 dollar waard, een half jaar later ging die plots richting de 20.000.

En eind vorig jaar voorspelden de beursspecialisten dat fossiele brandstoffen plots weer aantrek zouden vinden en een enorme inflatie zouden veroorzaken. “We hadden toen geen besef dat de wereld richting een energiecrisis galoppeerde ten gevolge van Ruslands oorlog in Oekraïne”, zegt een hoge pief binnen Saxo. Maar zó wild was de voorspelling nu ook weer niet, want ook toen al verzamelden zich heel veel troepen aan de Oekraïense grens.

Welke van de wilde voorspellingen binnenkort werkelijkheid wordt, durven ze bij Saxo niet te, euh, voorspellen. “Maar wild zijn ze wel”, zegt Saxo zelf.