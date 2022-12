Daan Stuyven blikt terug op zijn inzinking in onze alpenhut: “Het was een goede reportage, jammer genoeg ging die over mij”

Het laatste glas wijn dat hij dronk was er een met Thomas Siffer. Vorige zomer, na een bewogen bezoek aan diens alpenhut. “Ik heb het artikel lang niet durven te lezen”, zegt Nathalie, de vriendin van Daan. “Het was rauw, maar het gaf ook hoop.” Samen zijn ze opnieuw in Italië, deze keer bij Siffer thuis, in Puglia. “Ja, ik ging naar een therapeut gaan”, zegt Daan. “Maar die werkt in Boom en ik doe alles om de A12 te vermijden. Dan kick ik liever op eigen houtje af.”