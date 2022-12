Onze man werd opgelicht door malafide aannemer en verzamelde jarenlang bewijzen tegen hem: “Nu heeft hij eindelijk zijn straf gekregen”

Ik werd het slachtoffer van een malafide vertegenwoordiger, en het duurde bijna een jaar vooraleer ik dat door had. Ik gaf duizenden euro’s aan een man die er zijn job van had gemaakt met de centen van anderen te verdwijnen en diepe schuldenputten achter te laten. Zo veel mogelijk slachtoffers vinden en Christian V. laten veroordelen, dat werd mijn missie. Nu heeft hij, na zeven jaar, eindelijk zijn straf gekregen. Dit is mijn verhaal.