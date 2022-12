Ook crèche in Opwijk “met dringende noodzakelijkheid” gesloten: “Opvang kreeg alle kansen om vastgestelde tekorten weg te werken”

Kinderopvang Inne Minne in Opwijk, waar 17 kinderen opgevangen werden, moet op bevel van het Agentschap Opgroeien de deuren sluiten. Dat bevestigt het agentschap aan onze redactie.

Het Agentschap Opgroeien nam naar eigen zeggen begin november al formeel het voornemen om de vergunning van Inne Minne op te heffen. “Er was sprake van structurele tekorten, onder meer op het vlak van aansturing van de opvang”, zegt woordvoerder Nele Wouters. Er waren ook zorgen rond de veiligheid en de pedagogische kwaliteit in de opvang.

De kinderopvang zat sindsdien in een handhavingstraject, “en kreeg alle kansen om de vastgestelde tekorten weg te werken”, klinkt het. Dat blijkt niet gebeurd te zijn: “Opgroeien besliste op 6 december om de vergunning van kinderopvang Inne Minne op te heffen met dringende noodzakelijkheid, en dit vanaf 7 december”, aldus Wouters. Het is niet duidelijk om welke specifieke tekorten het gaat. “We gaan niet in op concrete details die de aanleiding vormen voor een beslissing”, klinkt het.

Wouters benadrukt dat een sluiting erg ingrijpend is voor de gezinnen en voor de medewerkers van de opvang. “We hebben deze beslissing genomen in het belang van alle kinderen die er worden opgevangen. Opgroeien zet alles op alles om het lokaal bestuur te ondersteunen bij het vinden van een alternatieve opvangplek voor de betrokken gezinnen.”

De ouders van de 17 kinderen werden dinsdag op de hoogte gebracht, net als het lokaal bestuur.