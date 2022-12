Niet Jeroen Meus of Pascale Naessens, maar deze drie onbekende vrouwen zijn de best gelezen chefs van ons land

Vraag op de markt wie de meest ‘gelezen’ chefs van het land zijn, en het antwoord zal wellicht ‘Jeroen Meus’ of ‘Piet Huysentruyt’ zijn. Fout. Niemand klopt de drie chefs van Colruyt. Maak kennis met twee keer Sophie en één keer Valerie. Elke twee weken goed voor twintig recepten in twee miljoen brievenbussen. Met hun pronkstuk als meest recente: de feestfolder voor kerst en nieuw. “Op oudejaarsavond bellen klanten ons om te vragen hoelang de kalkoen in de oven moet.”