Laatste jumbojet verlaat Boeing-fabriek

De Boeing 747 is een van de meest herkenbare vliegtuigen, met een tweede dek over een gedeelte van de romp. De jumbojet voerde zijn eerste vlucht uit in 1969 en werd een jaar later commercieel in dienst genomen. Tot de intrede van de Airbus 380 in 2007 bleef het toestel het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

Boeing kondigde in 2020 al aan dat het dit jaar zou stoppen met de productie van de 747. Het laatste exemplaar – een vrachtversie van het type 747-8 – rolde dinsdagavond uit de fabriek in Everett. Het vliegtuig zal nu een aantal testvluchten uitvoeren en wordt nog gelakt. Begin 2023 gaat het naar de koper, cargomaatschappij Atlas Air.

Boeing produceerde in totaal 1.574 jumbojets. “Dit prachtige vliegtuig heeft de wereld echt veranderd”, zegt Kim Smith, directeur van onder meer het 747-programma bij Boeing. “We zijn er trots op dat dit vliegtuig nog jaren over heel de wereld zal vliegen.”