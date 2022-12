De kern van de zaak: hoe zit het nu met de verlenging van de kerncentrales? Wat gaat het (ons) kosten? En wat zijn de problemen?

Tegen eind dit jaar wil de federale regering een deal hebben met Engie over de verlenging van de twee jongste kerncentrales. Het zijn gesprekken over geld, héél veel geld. ­Zowel voor de belasting­betaler als voor de Franse energiereus. De ­onder­handelaars zijn doortrapt, de ­onderhandelingen ­lopen moeizaam. Wie zijn onze spelers, wie is ­onze tegenpartij, wat is de ­inzet en met welke wapens wordt gestreden? Wij gaan naar de kern van de zaak.