Huisarts bijt van zich af tijdens discussie met minister Vandenbroucke: “Ik zal het toch wel weten? Ik doe het elke dag”

Bij de huisartsen staat het water aan de lippen. In drie op de vier gemeenten is er een tekort en één op de vier wil er opnieuw mee stoppen binnen de vijf jaar door de veel te hoge werkdruk. “Mensen zouden de rol van een huisarts opnieuw gedefinieerd moeten krijgen”, zei de Kontichse huisarts Sofie Lemmens.

“We zijn té toegankelijk geworden. Patiënten zeggen dat ze voor vier euro liever naar mij komen dan naar een psycholoog of diëtist te gaan die ze niet kunnen betalen”, zei dokter Lemmens. “We moeten ook voor het minste attesten uitschrijven. Attesten die eigenlijk totaal niet hoeven en niets met geneeskunde te maken.”

Verpleegkundigen

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke probeerde nog wel te sussen door te zeggen dat hij samen met huisartsen werkt aan een plan dat tegen april 2023 op tafel zou moeten liggen.

“Er worden inderdaad te veel attesten gevraagd die niet nodig zijn. Mijn vraag is ook dat huisartsen kunnen worden bijgestaan door bijvoorbeeld een secretariaat, maar ook door verpleegkundigen die de kleine dingen van een huisarts kunnen overnemen.” Al is het net bij dat laatste waar het schoentje ook wringt, want het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen volgens VDAB is… verpleegkundige.