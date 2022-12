Iraanse voetbalfan doodgeschoten na WK-nederlaag, commandant van veiligheidstroepen opgepakt

In Iran is een commandant van de veiligheidstroepen gearresteerd na de dood van een voetbalfan vorige week. Dat melden plaatselijke media woensdag.

Het Iraanse voetbalteam verloor vorige week dinsdag op het WK in Qatar met 1-0 van aartsvijand VS, waardoor het land was uitgeschakeld. Aanhangers van de protestbeweging die al wekenlang tegen het Iraanse regime betoogt, kwamen na de voetbalwedstrijd op straat om de nederlaag te vieren.

De 27-jarige Mehran Samak reed met zijn auto claxonnerend door de straten van Bandar Anzali, een stad ten noordwesten van Teheran, toen hij door de Iraanse veiligheidsdiensten werd doodgeschoten. Of de commandant zelf de schoten heeft gelost, en welke straf hem boven het hoofd hangt, is voorlopig nog onduidelijk.

Heel wat Iraanse manifestanten juichten de nederlaag van het nationale elftal tegen de VS toe. Ze zien de nationale ploeg als vertegenwoordigers van het regime in Teheran. In het land vinden sinds midden september aanhoudende protesten plaats, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de politie opgepakt was voor het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften. Er wordt hard opgetreden tegen de betogers.