Milieuactivisten bekladden prestigieus theatergebouw in Milaan met verf: “Steek uw kop niet langer in het zand”

Vijf activisten van de Ultima Generazione-beweging (‘Laatste Generatie’) kwamen volgens een AFP-fotograaf bij zonsopgang in actie, toen de media-aandacht voor het beroemde theaterhuis gericht was op de gala-opening van het seizoen met de première van ‘Boris Godoenov’.

Twee mensen ontvouwden spandoeken met de tekst ‘Ultima Generazione – No Gas and No Carbon’. Op de stoep en gevel werd felroze, blauwe en turquoise verf gespoten. “We hebben besloten La Scala te bespuiten om de politici die de voorstelling van vanavond bijwonen te vragen hun kop niet langer in het zand te steken en in te grijpen om de bevolking te redden”, aldus Ultima Generazione in een verklaring.

De politie kwam snel ter plaatse, en de actievoerders werden gearresteerd. Een schoonmaakploeg van Teatro Alla Scala heeft het gebouw intussen opnieuw schoongemaakt.

Activisten van ‘Last Generation’ hebben de afgelopen weken meerdere kunstwerken in Europese musea aangevallen tijdens demonstraties. Die zijn volgens hen niet bedoeld om de kunstwerken te beschadigen, maar om de aandacht te vestigen op de klimaatverandering.

© via REUTERS

© via REUTERS

© AFP

© AFP