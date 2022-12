Alain Berset verkozen tot nieuwe bondspresident van Zwitserland

De president van de Zwitserse Confederatie of bondspresident is in Zwitserland de vertegenwoordiger van de Bondsraad, de federale regering van het land, gedurende een ambtstermijn van één jaar, die telkens loopt van 1 januari tot 31 december. De bondspresident is in de regel de persoon die het voorgaande jaar vicebondspresident is geweest.

Berset was in 2018 al eens bondspresident, toen hij 190 van de 210 geldige stemmen kreeg. Dit keer gingen 140 van de 181 geldige stemmen in de Bondsraad naar Berset. De voorbije jaren was hij minister van Volksgezondheid en loodste hij het land door de coronapandemie.