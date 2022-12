Georges Leekens, de man die Eden Hazard van de hamburger afhielp: “De meedogenloze kritiek heeft hem veel pijn gedaan”

Eden Hazard (31) speelde onder zes bondscoaches, maar zijn periode onder Georges Leekens (73) was het opmerkelijkst. Met dank aan… een hamburger. “Na dat incident hadden we een heel goed gesprek, van vader tot zoon. Vervolgens is hij volledig ontbolsterd”, aldus Leekens, die Hazards afscheid betreurt. “Voor mij is het duidelijk: hij voelde de steun niet meer van het grote publiek.”