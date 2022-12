Libanon meldt toenemend aantal arrestaties wegens “samenzwering met Israël”

Sinds de economische ineenstorting van Libanon in 2019 hebben veiligheidstroepen 185 mensen gearresteerd die verdacht worden van samenwerking met Israël. Dat melden veiligheidsfunctionarissen woensdag. De twee buurlanden verkeren nog steeds in staat van oorlog.

In de jaren voor de economische crisis werden er jaarlijks zowat vier à vijf personen gearresteerd die verdacht werden van spionage voor Israël. Tientallen mensen zijn in het verleden gearresteerd wegens “samenzwering met de vijand” en veroordeeld tot celstraffen tot 25 jaar.

Sinds 2019 “hebben de veiligheidstroepen 185 mensen gearresteerd, van wie er 182 na het begin van de economische crisis werden gerekruteerd”, vertelde een veiligheidsfunctionaris op voorwaarde van anonimiteit. Daarvan zijn 165 mensen voor het gerecht gebracht, van wie er 25 zijn veroordeeld.

“Het is de eerste keer dat we arrestaties van deze omvang hebben gehad op beschuldiging van samenwerking met de vijand”, vertelde een andere hoge veiligheidsfunctionaris. Dat is vooral te wijten aan de ongekende economische crisis en de ineenstorting van de nationale munt, die “de Libanezen ertoe hebben aangezet nieuwe bronnen van inkomsten te zoeken en buitenlandse valuta te verwerven”. “Het lijkt erop dat de Israëli’s een kans hebben gevonden en valse bedrijfsprofielen op sociale netwerken hebben aangemaakt om Libanezen aan te trekken”, klinkt het.

Israël en Libanon zijn gezworen vijanden en officieel in oorlog sinds de stichting van Israël in 1948. Tot 2000 bezette Israël een deel van Zuid-Libanon en in 2006 was er nog een oorlog die een maand duurde. Ook sindsdien is het af en toe nog onrustig aan de grens.