Antwerpse ondernemingsrechtbank zet licht op groen voor overname Metro-winkels door Nederlandse Sligro

De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft woensdag het licht op groen gezet voor de overname van de winkels van horeca-groothandel Metro door het Nederlandse Sligro. De overname zou in de eerste week van januari rond moeten zijn, verwacht de nieuwe eigenaar. De winkels zullen dan kortstondig sluiten om, na technische aanpassingen en het aanvullen van de voorraden, weer één na één te openen tegen het midden van de maand, klinkt het woensdag in een persbericht.

Sligro Food Group neemt negen Metro-vestigingen over (Antwerpen-Zuid, Wevelgem, Luik, Hasselt, Middelkerke, Namen, Sint-Katelijne-Waver, Brussel en Vorst), met uitzondering van de winkel in Antwerpen-Noord. De Metro-winkel in Evergem gaat naar de vzw Beheer Comm. VA, bekend als Horeca Van Zon, die alleen op deze vestiging had geboden. De 22ste kamer van de ondernemingsrechtbank in Antwerpen verleende woensdag machtiging aan de gerechtsmandatarissen bij Makro Cash & Carry Belgium om in te gaan op de gecombineerde biedingen en deze onderdelen te verkopen.

Alle personeelsleden van de negen Metro-winkels worden overgenomen door Sligro, inclusief zij die werken in Antwerpen-Noord als zij dat wensen, klinkt het. Hen wordt een baan aangeboden in de winkel in Antwerpen-Zuid. Sligro neemt ook een honderdtal personeelsleden uit de regiostructuur en het hoofdkantoor over. Volgens Sligro gaat het om 506 banen in totaal.

Sligro bood 47 miljoen euro -inclusief het vastgoed in Luik- plus 75 procent van de waarde van de voorraden. De precieze waarde wordt bepaald de dag voorafgaand aan de overname, klinkt het woensdag. Het bod zou hiermee kunnen oplopen tot 60 miljoen, zo raakte eerder al bekend. Horeca Van Zon bood 400.000 euro, zonder de voorraden.

De overname moet ook de goedkeuring krijgen van de Belgische Mededingingsautoriteit, maar die voerde al een onderzoek tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie en zag geen problemen voor de concurrentie: de BMA verleende al “een onvoorwaardelijke beslissing tot ontheffing”, zegt Sligro. Het onderzoek moet wel nog formeel worden afgerond.

Verwacht wordt dat de overname in de eerste week van januari kan worden afgerond. Sligro werkt de formaliteiten hiervoor af met de gerechtsmandatarissen. De Metro-winkels zullen na de overname kortstondig sluiten, om ze dan na de aanpassingen op basis van de technische infrastructuur en assortimenten van Sligro Food Group weer één na één te openen. De Nederlandse groep merkt op dat Metro voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie een jaaromzet van ongeveer 300 miljoen euro realiseerde, maar verwacht na heropening een “significant lagere startomzet”. De procedure van gerechtelijke reorganisatie zorgde voor onrust bij personeel en klanten, klinkt het. Het zou enkele jaren kunnen duren voor de omzet weer op peil is, verwacht Sligro.

Ook het management van Makro Cash & Carry had een bod gedaan op de Metro-winkels, maar dat bedroeg amper 110.000 euro en voldeed volgens de Antwerpse ondernemingsrechtbank niet aan de voorwaarden.

Voor de zes Makro-winkels was er slechts één bod binnengelopen, dat eerder al werd verworpen. Hoe het nu verder moet met Makro, waar ruim 1.200 mensen werken, is hoogst onzeker. De groep kreeg in september van de rechtbank bescherming tegen zijn schuldeisers, tot midden januari. Als er geen overnemer wordt gevonden, dreigt het faillissement.