Ook in Wallonië daalt werkloosheid niet langer

Net als in Vlaanderen en in Brussel, is in Wallonië in november een einde gekomen aan de daling van de werkloosheid, zo blijkt woensdag uit cijfers van de arbeidsbemiddelingsdienst Forem. Wallonië telde de afgelopen maand 212.696 niet-werkende werkzoekenden, goed voor een werkloosheidsgraad van 13,3 procent of 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar.