Helmut Lotti boos over “racistische bagger” na Marokkaanse WK-zege: “Ik weiger om hele bevolkingsgroep over dezelfde kam te scheren vanwege wat uitschot”

De Marokkaanse gemeenschap in België vierde dinsdagavond feest na de zege tegen Spanje op het WK voetbal. Helmut Lotti, die Marokko op de Facebook-pagina van Sporza feliciteerde, is echter zwaar teleurgesteld door de “onvoorstelbare hoop racistische bagger” die op zijn gelukwensen volgden.

De racistische reacties in kwestie werden inmiddels verwijderd. “Zo erg dat Sporza beslist alle antwoorden te verwijderen. Jammer, maar begrijpelijk”, schrijft hij op Facebook. “Ik vertoefde als jonge gast tot mijn dertiende (toen werd ik fietser) iedere vakantie van ’s morgens tot ’s avonds in de Rozebroeken, in Sint-Amandsberg. Daar speelde ik met en tegen Vlaamse, Turkse, Italiaanse en Marokkaanse jongens. En dat was altijd tof. Ik weiger om een hele bevolkingsgroep over dezelfde kam te scheren vanwege wat uitschot, wat trouwens geen exclusiviteit is van de Marokkaanse gemeenschap. En zijn we de Marokkaanse mensenketting tegen de rellen al vergeten na de vorige wedstrijd?”

“Zijn er in dit land problemen? Ja. Moeten die bespreekbaar zijn en opgelost worden? Ja. Moeten we daarbij open en redelijk blijven naar iedereen toe? Jazeker!”, aldus Lotti. “Lees eens een goed boek over de migratie, dat van Tom Naegels bijvoorbeeld. En probeer de ander te begrijpen en desnoods de verbale confrontatie beschaafd aan te gaan. Ik heb dat in twaalf jaar Antwerpen echter nog nooit nodig gehad… Nog eens proficiat aan mijn Marokkaanse vrienden met jullie overwinning! En feest uitgelaten, maar met respect.”